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e kadro

İhtiyaç fazlası olarak değerlendirilen ler, atandıkları yerde 4 yıllık çalışma süresini geçirip, başarılı olurlarsa görev yaptıkları okulda kadroya atanabilecek

Sözleşmeli öğretmene kadro
Sözleşmeli Öğretmenlerin İstihdamına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 17. maddede yer alan "eğitimine" ibaresi "sürecine" şeklinde değiştirildi. Bunun yanında lerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istedikleri takdirde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak. Sözleşmeli öğretmenlik için gerekli şartlar ise şöyle:
Mezun olunan programın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yerlere uygun olması
Pedagojik formasyon belgelerinin olması
KPSS'de taban puan ve üzerinde bir puan alınmış olması
Memurluk ya da öğretmenlikten çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması
Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılıyor. Başvuru şartları kabul edilen sözleşmeli öğretmenler sözlü sınava giriyor. Bu sınavda da 60 ve üzeri puan alanlar sözleşmeli öğretmenlik için tercih yapabilir. Tercihlerden sonra da çekilen kurayla sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri belli oluyor.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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