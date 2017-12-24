Sözleşmeli öğretmene kadro

Mezun olunan programın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yerlere uygun olması
Pedagojik formasyon belgelerinin olması
KPSS'de taban puan ve üzerinde bir puan alınmış olması
Memurluk ya da öğretmenlikten çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması
Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılıyor. Başvuru şartları kabul edilen sözleşmeli öğretmenler sözlü sınava giriyor. Bu sınavda da 60 ve üzeri puan alanlar sözleşmeli öğretmenlik için tercih yapabilir. Tercihlerden sonra da çekilen kurayla sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri belli oluyor.
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