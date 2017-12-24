Kapalıçarşı TL’ye dönüyor

Dükkan sahiplerinin kiralarını döviz ya da altınla ödediği Kapalıçarşı'da TL'yedönüşler hızlandı. Kapalıçarşı'da, dükkan sahiplerinin eski geleneğe uyarak kira bedelini döviz ve altınla almayı sürdürmesi esnafı zora sokmuştu. 3 bin 600 dükkanın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkanın kapandığı belirtildi. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, "Döviz vealtınla kira tahsili yapılması kiralardaartışa neden oldu. Artık Türk Lirası'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkanlar açılacak" diye konuştu.
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