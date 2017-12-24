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TL’ye dönüyor

Kapalıçarşı TL’ye dönüyor
Dükkan sahiplerinin kiralarını döviz ya da altınla ödediği Kapalıçarşı'da TL'ye dönüşler hızlandı. 'da, dükkan sahiplerinin eski geleneğe uyarak kira bedelini döviz ve altınla almayı sürdürmesi esnafı zora sokmuştu. 3 bin 600 dükkanın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkanın kapandığı belirtildi. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, "Döviz ve altınla kira tahsili yapılması kiralarda artışa neden oldu. Artık 'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkanlar açılacak" diye konuştu.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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