Kampanya yarışı

hem kış hem de yılbaşına özel kampanyalarını başlattı. Giyimden zücaciyeye, teknolojiden ev tekstiline tüm sektörler tüketiciye sundukları avantajlar ile yılbaşı pastasından pay kapma yarışına girdi. Yüzde 65'a varan indirimden hediye çekine, para puandan çekilişle verilen arabaya kadar pek çok avantajlı kampanya sunuluyor. 31 Aralık'a kadar geçerli kampanyaların bazıları şöyle:Gömlek ve kravat setleri 85 TL yerine 29.99 TL'ye, gömlek ve triko alanlara kravat hediyesi ve yılbaşına özel online alışverişte içinde gömlek, kravat, kol düğmesi, cüzdan gibi aksesuarların bulunduğu 129.95 liralık hediye seti sunuyor.Akıllı telefon, tablet, 2-in-1 PC, hoparlör veya kulaklıklarında peşin fiyatına 12 ay taksit fırsatı sunuyor. Kampanya 31.01.2018 tarihine kadar geçerli.Yeni sezon ürünlerinde 300- 549 TL alışverişlerde 50 TL, 550 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL anında indirim kazandırıyor.Çekilişle 1 kişiye Audi A3 Sportback 1.0 Turbo FSI 116 hpDynamic S Tronic PI 2017 Model Otomobil, 10 kişiye Apple iPhone 8 64 GB Cep Telefonu, 10 kişiye Sony PS4 Pro Oyun Konsolu, 10 kişiye Apple iPadWi-Fi 32 GB Tablet hediye ediyor. Her 200 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı tanınıyor. Çekiliş 16.01.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Her 400 TL alışverişe anında 100 TL indirim sunuyor.: Ay sonuna kadar 2'nci ürüne yüzde 50 indirim uyguluyor.300 TL'lik alışverişe 50 TL hediye ediyor.Seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yapıyor.Tüm ürünlerde yüzde 60'a varan indirim, ayrıca 2'inci üründe ekstra yüzde 50 indirim sunuyor.İndirim fırsatlarına ek olarak 75 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL hediye çeki dağıtıyor.Her 400 TL alışverişe 100 TL hediye çeki veriyor.Yüzde 50'ye varan indirim uyguluyor.Tüm modellerinde yüzde 15'e varan indirimler sunuyor.Tüm yeni sezon ürünlerinde yüzde 30 indirim uyguluyor.Çekilişle 3 kişiye Apple iPhone 7 32 GB Cep Telefonu, 3 kişiye Apple iPad Mini 4 128 GB Gold Tablet PC, 5 kişiye Latte Kahve Makinesi, 5 kişiye Tchibo Sıcak Hava Fritözü, 5 kişiye Tchibo Katlanabilir Masa ve 4 adet Tabure, 5 kişiye Tchibo Blender 2'si 1 Arada (Smoothie Makinesi) ve 5 kişiye Tchibo Kablosuz Buharlı Ütü hediye ediyor. Her 100 TL'lik alışverişe 1 çekiliş hakkı veriyor. Çekiliş 12.01.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Belirli ürünlerinde yüzde 25 indirim sunuyor.31 Aralık'a kadar Lenovo K6 akıllı telefon 1.399 TL yerine 999 TL'ye, Huawei P9 Lite 1.299 TL yerine 1.199 TL'ye, Samsung Galaxy A7 2017 2.499 TL yerine 1.899 TL'ye, Lenovo İdeapad 320 dizüstü bilgisayar 1.999 TL yerine 1.599 TL'ye satışa sunuluyor.31 Ocak 2018'e kadar e-bebek mağazaları ve ebebek.com'da Paraf ile yapılacak 150 TL ve üzeri ilk işlemlerde 15 TL ParafPara, ikinci 150 TL ve üzeri işlemlerde 20 TL ParafPara hediye edliyor.Her 250 TL'lik alışverişe kasada 50 TL indirim uyguluyor.Sonbahar-kış sezonu koleksiyonunda net yüzde 65 indirim uyguluyor.'Kış Festivali' kampanyasıyla 3 Ocak tarihine kadar her 90 TL ve üzeri alışverişlerde bir sonraki alışverişte kullanılabilecek 30 TL indirim çeki, seçili ürünlerde ise bir ürün alana ikinci üründe yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.Vodafone Yanımda veya Avantaj Cepte uygulaması üzerindeki Koton kampanya sayfasından 'Kampanyaya Katıl' butonuna tıklayanlara Koton. com'dan yapacakları 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim sunuluyor.