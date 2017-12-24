Hacizde süre 15 gün oldu

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı. Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak2018'den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 15 günde dava açılabilecek. Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.