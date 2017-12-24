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de süre 15 gün oldu

Hacizde süre 15 gün oldu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati lere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı. Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 15 günde dava açılabilecek. Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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