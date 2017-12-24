Emeklinin Ocak zammı arttı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranı artık netleşmeye başladı. 10 günkadar sonra da kesin rakam ortaya çıkacak. Ancak bu güne kadar gelen verilere bakıldığında 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammının yüzde 5'i geçeceği, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı görülüyor. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, Ocak'taki zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları var. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2017 yılı Aralık ayına ait beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 11.74'e yükseldi. Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde5.52 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da buna göre yüzde 5.52 olacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya çıkacak.
MEMURA FARK
Ocak'ta maaşları yüzde 4 artırılacak olan memurlarve memur emeklilerininmaaşına, 2017'nin ikinciyarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu, fark alınabileceğini ortaya koydu. Son beklenti anketindeki yüzde 5.52'lik tahmin gerçekleşirse de memurlar ve memur emeklileri yüzde 1.52'lik enflasyon farkı alabilecek. Bu durumda Ocak zammı yükselecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.