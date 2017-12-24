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’a suç duyurusu

Çiftlik Bank’a suç duyurusu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Özlü'nün ismini kullanarak afiş yapan ve yalan beyanda bulunan Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda sitenin yaptığı duyuruların yalan olduğu belirtildi ve yöneticilerinin cezalandırılması istendi.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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