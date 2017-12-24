Çiftlik Bank’a suç duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Özlü'nün ismini kullanarak afiş yapan ve yalan beyanda bulunan ÇiftlikBank hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda sitenin yaptığı duyuruların yalan olduğu belirtildi ve yöneticilerinincezalandırılması istendi.
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