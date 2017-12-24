İki günde 497 konutluk projenin tamamını satarak rekor kıran Nef, bu kez ticari alan satışında yeni bir rekora daha imza attı. Nef tarafından ticari alanların satışı için düzenlenen ve 1000'den fazla yatırımcının katıldığı açık artırmada 9 saat içinde vergiler dahil 249 milyonliralık peşin satış yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul'un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticarialanın yüzde 94'ü sahiplerinibuldu. Açık arttırmayı değerlendiren Nef İcra KuruluÜyesi Selçuk Çelik "İlk defa düzenlediğimiz açık artırmada 1000'i aşan katılımcı olması bizi çok mutlu etti. Satışa çıkan mağazaların yarısı 2 milyon TL'nin üzerinde satıldı. Peşin fiyatları 10 milyon TL'yi aşan mağaza satışları gerçekleşti" diye konuştu. Nef İcra Kurulu BaşkanıErden Timur, son 3 yıldır gayrimenkul sektöründe liderliği koruduklarının altını çizerek, "Nef olarak her projemizi daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu başarımızın temelini de bu anlayışımız oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
EKONOMİYE GÜVEN VAR
Erden Timur sözlerine şöyle devam etti: "İlk defa açık artırmayla satışa çıkardığımız ticari ünitelerimize olan yoğun ilgi projelerimize ve Nef markasına duyulan güvenin bir göstergesi. Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz."
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