Yeni havalimanı film oldu

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbulYeni Havalimanı'nın (İYH) tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi 3D animasyon videosu ile anlatıldı. 5.5 dakikalık video ile İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı yaşatıldı. Havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 2 paralel pistten oluşan ilk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak. Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul Boğazı'ndan esinlenilerek tasarlanan duty-free alanında birçok yerli markanın yanı sıra Türkiye pazarına ilk defa girecek uluslararası markalar da yer alacak. Alışverişlerde sunulacak mobil uygulama ile ön sipariş verilerek ürünlere beklemeden ulaşılabilecek.
İGABOT HİZMET VERECEK
Videoda yolcu danışma robotu İGABOT ile aracım nerede uygulaması gibi yepyeni hizmetlerle, yolcuların istedikleri konfora kısa sürede ulaşabilecekleri vurgulandı.
350 NOKTAYA UÇUŞ
350'den fazla destinasyona uçulacak İYH'de; 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleri ile benzersiz bir deneyim sunulmaya hazırlanıyor.
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