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Maliye ’i araştırıyor

Maliye Bitcoin’i araştırıyor
Geçen bir ayda yüzde 157 oranında değer kazanan 'e Türkiye'de artan ilgi, kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdi. Türkiye'deki yaklaşık 50 bin Bitcoin yatırımcısının gözü kulağı devletin yapacağı 'Bitcoin tanımı'nda. Maliye Bakanlığı-Merkez Bankası-SPK üçgenindeki müzakerelerden çıkacak Bitcoin tanımı, dijital çağın parasının Türkiye'de nasıl vergilendirileceğini de belirleyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, her geçen gün değerini artıran kripto para Bitcoin'le ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Çalışma bitince açıklama yapacağız" dedi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cafer cafer

Bitcoinle uğraşıncaya kadar Sermaye Piyasası Kurulu yerli = BİSTCOİN = çıkarsın ,maliye de alacağı vergiyi kolayca toplar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:54
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