Maliye Bitcoin’i araştırıyor

Geçen bir ayda yüzde 157 oranında değer kazanan Bitcoin'e Türkiye'de artan ilgi, kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdi. Türkiye'deki yaklaşık 50 binBitcoin yatırımcısının gözü kulağı devletin yapacağı 'Bitcoin tanımı'nda. Maliye Bakanlığı-Merkez Bankası-SPK üçgenindeki müzakerelerden çıkacak Bitcoin tanımı, dijital çağın parasının Türkiye'de nasıl vergilendirileceğini de belirleyecek. MaliyeBakanı Naci Ağbal da, her geçen gün değerini artıran kripto para Bitcoin'le ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Çalışma bitince açıklama yapacağız" dedi.
kalan karakter 1000
Bitcoinle uğraşıncaya kadar Sermaye Piyasası Kurulu yerli = BİSTCOİN = çıkarsın ,maliye de alacağı vergiyi kolayca toplar.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.