Emekliye en az bin 975 TL

Memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam göründü. Ocak zamlarını geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle öğrenen memurların ve memur emeklilerinin, ayrıca enflasyon farkı alacağınakesin gözüyle bakılıyor. Memurların ve emeklilerin Ocak'ta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'üaşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97fark görünüyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinden de 2017'nin ikinci yarısı için yüzde5.52'lik enflasyon tahmini çıktı. Bu tahmine göre de memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.52 enflasyon farkı alabilecek. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821'e, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya, yüzde 1.52 enflasyon farkı gerçekleşirse 2 bin 872liraya yükselecek. En düşük maaşta 151 liraya varan artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 104 liraya varan zam görülecek.
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