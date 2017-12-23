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ye en az bin 975 TL

Milyonlarca memur ve memur sine Ocak'ta yüzde 4 ma ilaveten, enflasyon farkı da göründü. Tahminler tutarsa memur en az 151, emekli 104 lira zam alacak. Rakam 3 Ocak’ta açıklanacak.

Emekliye en az bin 975 TL
Memurlar ve memur lerine Ocak'ta çifte zam göründü. Ocak larını geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle öğrenen memurların ve memur emeklilerinin, ayrıca enflasyon farkı alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Memurların ve emeklilerin Ocak'ta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinden de 2017'nin ikinci yarısı için yüzde 5.52'lik enflasyon tahmini çıktı. Bu tahmine göre de memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.52 enflasyon farkı alabilecek. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821'e, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya, yüzde 1.52 enflasyon farkı gerçekleşirse 2 bin 872 liraya yükselecek. En düşük maaşta 151 liraya varan artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 104 liraya varan zam görülecek.




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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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