Yüksek faizde frene basılıyor

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın bankaların yüzde 18'lerevaran faiz yarışına el koymasınınardından, hükümet de bankaların elinirahatlatacak önemli bir adım atmayahazırlanıyor. Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, örtülü bir maliyet olanvergi, harç, karşılık oranlarının makuleindirilmesi gerektiğini vurgulayarak,"Paranın giriş-satış maliyeti arasındakibölümde kamu yükü sıfıraindirilebilir. Faizdeki bir puan karşılıkoranından geliyor" dedi.
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