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Yüksek de frene basılıyor

Yüksek faizde frene basılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankaların yüzde 18'lere varan yarışına el koymasının ardından, hükümet de bankaların elini rahatlatacak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, örtülü bir maliyet olan vergi, harç, karşılık oranlarının makule indirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Paranın giriş-satış maliyeti arasındaki bölümde kamu yükü sıfıra indirilebilir. Faizdeki bir puan karşılık oranından geliyor" dedi.
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