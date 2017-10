Yapma 'yağ'

LOHUSA

raflarında süt ürünlerine zam yağdı.Markalı bir peynirin 36.5 lira olan kilogram fiyatı, bu ay önce, ardından dayükseldi. 1 kilogram tereyağının fiyatı ise 42.90 lira seviyesindeyken, Ekim ayı başındagördü. 1 kilogram tereyağının market fiyatı, son zamla birlikteyükseldi. Zamlardan nasibini alan bir diğer süt ürünü ise yoğurt oldu. 1 kilogramı 4.95 lira olan markalı yoğurdun fiyatı, bu ayçıktı. Süt ürünlerinde zamlar birbiri ardına gelirken, markalı süt fiyatlarında düşüş yaşandı. Bir markanın 1 kilogramlık sütü 3.35'e liradangeriledi.SAH TECİL ER, ete de el attı. Bazı restoran ve dönerciler, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satmaya başladı. Sektör yetkilileri, "2 yıldır dönerdeki sahtecilik tavan yaptı. Et dönerin 7-8 TL olması mümkün değil. Sahte dönerin içinde hayvan sakatatları var. Lohusa şekeri ile de et rengi veriyorlar" uyarısı yaptı. ET ve Süt Kurumu (ESK ), KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan satmayı taahhüt eden zincir marketlere, 1 Kasım'dan itibaren taze dana karkas eti satmaya başlayacak. İstekli olan marketlerden taze dana karkas et için fiyat teklifleri bugün saat 17.00'ye kadar alınacak. ESK tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra 1 Kasım'dan sonra marketlere et satışına başlanacak. Marketlerde satışı yapılacak ürünler, 0,5 kilogramlık ambalajlarda olacak. Ürünler taze olarak tüketime sunulacak.