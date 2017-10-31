Kesinti 7 gün önce bilinecek

CEP telefonu ve internet kullanıcısını ilgilendiren elektronikhaberleşme yönetmeliği yayımlandı. Buna göre; abonelik tesisi ve fesih işlemleri, ıslak imza gerekmeden, dijital imza ile elektronik ortamda yapılabilecek. Hizmet kesilmeden 7 gün önce abonelerbilgilendirilecek. Kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılacak. İşletmeci tarife/ kampanya değişikliklerini internet sitesi üzerinden duyuracak. Tüketici, şikayetlerini işletmelerin internet siteleri üzerinden iletebilecek.
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