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’e 750 bekçi alınacak

İzmir’e 750 bekçi alınacak
İzmir'de 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bekçiler için yaş sınırı 30 olarak açıklandı. Öte yandan Ulaştırma, Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı, 2 denizcilik uzman yardımcısı ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.
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