İzmir’e 750 bekçi alınacak

İzmir'de 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bekçiler için yaşsınırı 30 olarak açıklandı. Öte yandan Ulaştırma,Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 ulaştırma vehaberleşme uzmanyardımcısı, 2 denizcilikuzman yardımcısı ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.
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