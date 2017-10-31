Bankalar kazanıyor

Bankaların kârı her geçen gün artıyor. Türk bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28.6 artarak 37 milyar 180 milyon liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre; Eylül 2017 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 53 milyar 882 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 sonuna göre 322 milyar 846 milyon lira arttı.