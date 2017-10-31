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Atıl araziler üretime açılacak

Atıl araziler üretime açılacak
SÜS Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Ahmet Dündar, devletin atıl arazilerini, ekonomiye kazandırmaya talip olduklarını söyledi. Süs bitkileri üretim alanlarını kompleks alanlara dönüştürerek ithalatı en aza indirmeyi, ihracatı ise 2023'te 500 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Dündar, "Biz Hollanda, İtalya, İspanya ve Almanya'daki üreticilerle aynı kategoride ürünler üretebiliyoruz. Önemli sorunlarımızdan biri arazi sorunu. Devletin atıl arazileri uzun vadeli kiralamalarla üreticilerimize tahsis edilirse, bu alanlar Türkiye ekonomisine kazandırılacaktır" dedi.
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