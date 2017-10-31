Atıl araziler üretime açılacak

SÜS Bitkileri Üreticileri AltBirliği (SÜSBİR) Ahmet Dündar,devletin atıl arazilerini, ekonomiyekazandırmaya talip olduklarını söyledi.Süs bitkileri üretim alanlarını kompleksalanlara dönüştürerek ithalatı en azaindirmeyi, ihracatı ise 2023'te 500milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerinibelirten Dündar, "Biz Hollanda, İtalya,İspanya ve Almanya'daki üreticilerleaynı kategoride ürünler üretebiliyoruz.Önemli sorunlarımızdan biri arazisorunu. Devletin atıl arazileri uzunvadeli kiralamalarla üreticilerimizetahsis edilirse, bu alanlar Türkiyeekonomisine kazandırılacaktır" dedi.
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