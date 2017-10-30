Ekonomiden sorumlu Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, Hazine'nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihraç dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu ihraçlar büyük ilgi gördü. 4 haftalık ilk talep toplama döneminde 12 bin 800 vatandaşımızın 370milyon lira değerindeki yaklaşık 2.5 ton altınını yastık altından çıkardık" dedi. Gelen taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına yönelik olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Konu altın olunca beklediğimiz gibi kadınlarımızın ilgisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın 4 haftalık süreçte her hafta artan ilgisi ve gelen talepler, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının bir defaya mahsus bir uygulama olmaması gerektiğini de teyit etmiştir. Bu projeyi milli birproje olarak görüyoruz. Dolayısıyla daha da geliştirerek, ülkemizin ekonomik refahına katkı sağlamak, kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak ve tasarrufları artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de bu ihraçlara devam etmeyi planlıyoruz. Bunu daha etkin bir kampanyayla sürdüreceğiz."
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