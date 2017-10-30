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226 milyonu taşıdı

Marmaray 226 milyonu taşıdı
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Cumhuriyetimiz'in 94'üncü kuruluş yıldönümünde, Asya ile Avrupa kıtalarını demir ağla birleştiren, demiryolu geçişini kesintisiz hale getiren 'asrın projesi' Marmaray'ın hizmete girişinin de 4'üncü yılını kutluyoruz" dedi. 'ın 29 Ekim 2013'te, Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmete sunulduğunu anımsatan Arslan, "Marmaray ile bugüne kadar 226 milyon yolcu kıtalar arasını 4 dakikada geçti. Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 26 bin 300 araç trafikten çekildi" diye konuştu.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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