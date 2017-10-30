Marmaray 226 milyonu taşıdı

Ulaştırma Bakanı AhmetArslan, "Cumhuriyetimiz'in94'üncü kuruluş yıldönümünde,Asya ile Avrupa kıtalarını demirağla birleştiren, demiryolu geçişinikesintisiz hale getiren 'asrın projesi'Marmaray'ın hizmete girişininde 4'üncü yılını kutluyoruz" dedi.Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te,Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşmearasında hizmete sunulduğunuanımsatan Arslan, "Marmaray ilebugüne kadar 226 milyon yolcukıtalar arasını 4 dakikada geçti.Marmaray'ın işletmeye alınmasıylayaklaşık 26 bin 300 araç trafiktençekildi" diye konuştu.
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