KOBİ’lere 500 milyarlık kredi

Türk bankacılık sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde75'ini oluşturan KOBİ'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor. Bankalar 2010'da KOBİ'lere 125.5 milyar lira kredi desteği verirken, geçen yıl bu tutar 420.5 milyarlirayı geçti. Geçen yılın Ağustos sonu itibarıyla 401.6 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22.1'lik artışla 490.3 milyar lira oldu. Banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
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