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’lere 500 milyarlık kredi

KOBİ’lere 500 milyarlık kredi
Türk bankacılık sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan 'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor. Bankalar 2010'da KOBİ'lere 125.5 milyar lira kredi desteği verirken, geçen yıl bu tutar 420.5 milyar lirayı geçti. Geçen yılın Ağustos sonu itibarıyla 401.6 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22.1'lik artışla 490.3 milyar lira oldu. Banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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