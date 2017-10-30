Büyümede çift hane beklentisi

Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, "3.çeyreğe ilişkinbüyüme beklentimizşu anda yüzde 9.6.Çift haneli büyümerakamı görürsek desürpriz olmaz" dedi.4'üncü çeyrektede güzel bir sonuçbeklediklerinianlatan Zeybekçi, "Yıl sonu toplamdayüzde 6'nın üzerinde bir büyümebeklentimiz var. Geçen sene üçüncüçeyrek büyümesinin eksi olması nedeniylebaz etkisi de var. Yaklaşık 2-2.5 puanoradan geliyor. İhracat ve yatırımlaryine güçlü şekilde destek veriyor, ikincisırada o var. Kapasite kullanım oranıylaüretimde güçlü bir destek var. Üçlü busırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim.Tam bizim istediğimiz gibi" diye konuştu.Kur merkezli piyasa operasyonuna dayanıt veren Bakan Zeybekci, "Kur vefaizde elle tutulur, itibarlı bir iyileşmeönümüzdeki dönemde mutlaka olacak.Faiz de bunu takip edecek" dedi.
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