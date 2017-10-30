Büyümede çift hane beklentisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "3. çeyreğe ilişkin büyüme beklentimiz şu anda yüzde 9.6. Çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" dedi. 4'üncü çeyrekte de güzel bir sonuç beklediklerini anlatan Zeybekçi, "Yıl sonu toplamda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması nedeniyle baz etkisi de var. Yaklaşık 2-2.5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destek veriyor, ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi" diye konuştu. Kur merkezli piyasa operasyonuna da yanıt veren Bakan Zeybekci, "Kur ve faizde elle tutulur, itibarlı bir iyileşme önümüzdeki dönemde mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek" dedi.