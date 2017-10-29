Raffles İstanbul en lüks otel oldu

Raffles markasının dünya üzerindeki en önemli temsilcilerinden Raffles İstanbul Zorlu Center, International Hotel Awards'dan iki ödülle döndü. Raffles İstanbul, hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin "En İyiLüks Oteli" seçildi. Dünyanın en ayrıcalıklı rotalarında yer alan otelleriyle bu yıl 130'uncu yılını kutlayan Raffles İstanbul, International Hotel Awards'dan (Uluslararası Otel Ödülleri) birincilikle döndü. Raffles İstanbul Zorlu Center, International Hotel Awards'da, "BestLuxury Hotel" kategorisinde Avrupa ve Türkiye birincisi oldu.
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