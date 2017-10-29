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İstanbul en lüks otel oldu

Raffles İstanbul en lüks otel oldu
Raffles markasının dünya üzerindeki en önemli temsilcilerinden İstanbul Zorlu Center, International Hotel Awards'dan iki ödülle döndü. Raffles İstanbul, hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin "En İyi Lüks Oteli" seçildi. Dünyanın en ayrıcalıklı rotalarında yer alan otelleriyle bu yıl 130'uncu yılını kutlayan Raffles İstanbul, International Hotel Awards'dan (Uluslararası Otel Ödülleri) birincilikle döndü. Raffles İstanbul Zorlu Center, International Hotel Awards'da, "Best Luxury Hotel" kategorisinde Avrupa ve Türkiye birincisi oldu.
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