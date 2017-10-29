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İş dünyası golf için buluştu

İş dünyası golf için buluştu
Üçüncüsü düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 20-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'daki Kemer Country Golf Kulübü'nde tamamlandı. Üç gün boyunca 200'ü aşkın golf tutkununun şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Eski Bakan Fikret Ünlü, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, Hakan Çarmıklı, Ahmet Hanif ve Erdem Kıramer'in yanı sıra Cansen Başaran Symes, Beyhan Goldman Benardete ile Demet Hanif gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
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