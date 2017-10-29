İş dünyası golf için buluştu

ÜçüncüsüdüzenlenenTurkcellPlatinum GolfChallenge,20-22 Ekimtarihlerindeİstanbul'dakiKemerCountry Golf Kulübü'nde tamamlandı. Üçgün boyunca 200'ü aşkın golf tutkunununşampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiğiturnuvaya, Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, Eski Bakan Fikret Ünlü, TürkiyeGolf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, ErhanKamışlı, Hakan Çarmıklı, Ahmet Hanif veErdem Kıramer'in yanı sıra Cansen BaşaranSymes, Beyhan Goldman Benardete ileDemet Hanif gibi cemiyet hayatının öndegelen isimleri katıldı.
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