Esnaf her şey dahili istemiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, turizmin gelişmesi için her şey dahil sistemden vazgeçilerek turistlere doğal güzellikleri görme fırsatı tanınması gerektiğini belirtti. Palandöken, "Küçük esnaf da turizmden nasibini almalı" dedi. Türkiye'yi turistlere daha iyi tanıtmak için havaalanlarında ve ulaşım araçlarında tanıtım broşürünün bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Turistler, adım attıkları her yerde bulunduğu yörenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı broşürleri görmeli." ifadelerine yer verdi.