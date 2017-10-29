Emlakçıya yeni düzen geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, ikinci el konut satışına ilişkinpiyasada düzensizlik ve başıboşlukolduğunu belirterek, "Komisyon oranlarıbelirlenecek ve herkesin farklı komisyonlaiş yapması önlenecek. Her önünegelenin emlak dükkanı açması ve konutticareti yapmasının önüne geçilecek,böylece suistimaller önlenecek" dedi.Tüfenkci, ikinci el otomotiv piyasasınınardından, ikinci el konut piyasasını dadüzenleyeceklerini söyledi.
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evi satiyorlar fatura kesmeden veya yari fiyat fatura yapiyorlar bir de devlet dairesi içinde naylon posetten para çikarip milletin onunde para sayiyorsun bu emlakcilara buna dur demeli odemeyi noter yoluyla bankadan yatirilmali noterden geçmeyen ev satilmamali. yoksa abonelik alinalimiyor. elek; vs.
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