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çıya yeni düzen geliyor

Emlakçıya yeni düzen geliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el konut satışına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk olduğunu belirterek, "Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Her önüne gelenin dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek" dedi. Tüfenkci, ikinci el otomotiv piyasasının ardından, ikinci el konut piyasasını da düzenleyeceklerini söyledi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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2023 2023

evi satiyorlar fatura kesmeden veya yari fiyat fatura yapiyorlar bir de devlet dairesi içinde naylon posetten para çikarip milletin onunde para sayiyorsun bu emlakcilara buna dur demeli odemeyi noter yoluyla bankadan yatirilmali noterden geçmeyen ev satilmamali. yoksa abonelik alinalimiyor. elek; vs.

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cevapla 29.10.2017 04:45
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