2 günde 2 milyar dolar sattık

Tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığı 2016 yılında yüzde 2.9 büyüyerek adeta kriz lobisine meydan okuyan, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen beşinci ülkesi olan, üçüncü çeyrekte ise büyüme performansında ilk sırada yer alması beklenen Türkiye, son bir ayda dört cepheden başlatılan kuşatma operasyonuna rağmen yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Geçen hafta 3.80TL'nin üstüne yükseltilen dolar operasyonu yine sonuç vermedi. 22 Eylül'den bu yana yerli yatırımcılar 8 milyar951 milyon dolarlıkdöviz satışı gerçekleştirirken, yabancılar Türk hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında yaklaşık 500 milyon dolarlık net alım yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yerli yatırımcıların 23 ve 24 Ekim'de iki günlük döviz satışı ise 1 milyar938 milyon dolar oldu. 15 Temmuz'daki darbe girişimine tankların altına yatarak engel olurken, TL'ye yapılan saldırılara da 20 milyar dolarlık döviz satışı ile karşılık veren yerli yatırımcılar, son iki haftada 3.80 TL'nin üstüne çıkartılarak oluşturulmaya çalışılan kriz algısını da boşa çıkarmış oldu.
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