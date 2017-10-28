Yüksek kur yüksek faiz şantajı

ABD'nin Türk bankalarına ceza keseceği iddiaları, ardından Alman bankalarının kredi musluğunu kısacağı söylentileri ile Türk piyasalarına adeta şantaj yapan spekülatörler umduğunu bulamadı. Asılsız iddiaların ardından dolar Türk Lirası karşısında bir miktar değer kazansa da istenen düzeye ulaşmadı. Çarşamba günü asparagas haberlerle piyasaları alt üst etmeye çalışanların bu hamlesini, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı günün arifesinde yapması da dikkat çekti. Merkez Bankası sıkı para duruşuna kararlılıkla devam edeceğini teyit ederken, faiz lobisinin beklediği artışı yapmayıp faizi sabit tuttu. Geçtiğimiz akşam bankalar arası piyasada 3.8360 lira seviyesini gören dolar, dün güne bankalar arası piyasada 3.82 lira seviyesinden başladı. İstanbul serbest piyasada ise açılış 3.8120 liradan oldu. Dolar günü de 3.8040 liradan kapattı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yükselişin geçici olduğunu belirterek, "Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanlar bunda başarılı olamayacak. Yükselişten rant elde etmek istiyorlar, başaramayacaklar" dedi. Spekülatif hareketlere yönelik en doğru hareketin kura müdahale etmemek olduğunu kaydeden Zeybekci, "Merkez Bankası olarak piyasadaki spekülatif hareketlere döviz satarak müdahale ettiğiniz anda 20-30 milyar dolarda dönen hacim bir anda milyar dolara döner, oyun büyür. Şu anki kur reel değildir. Bugün, pazartesi, salı bunlar geçmiş olacak" diye konuştu.



AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:

Faizler 'enflasyon canavarı'dır. Her şeyin önünde engel oluşturan yüksek faizlerden, bankalar da çok zarar görüyor. Bankacılık sistemi, bu konuda herkesten daha hazır ve talep eder durumda. Faizlerin düşmesi konusunda çok istekliyiz. Merkez Bankası son derece yerinde ve doğru müdahaleler yaptı.



FED Eski Araştırma Direktörü, Ekonomist Erkin Şahinöz:

ABD ile yaşadığımız vize krizi, Almanya'dan gelen açıklamalar, Türkiye'ye kur üzerinden ekonomik darbe yapma amaçlıdır. Ancak bu açıklamalar amacına ulaşamayacak. Merkez Bankası sıkı duruşu ile faizleri oynatmadı. Bu faiz lobisini hayal kırıklığına uğrattı. Dolardaki bu yüksek hareketlilik de geçici.



GEDİK Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal:

Merkez Bankası faizleri yükseltmemek için direnç gösteriyor ancak elini daha güçlü tutabilmesi için mali taraftan destek gelmesi gerekiyor. Öte yandan dolar üzerinde baskı oluşturmaya çalışan spekülasyoncular amaçlarına ulaşamayacak, 3 gün alınır, 4'üncü gün satılır. Dolarda geri çekilme küresel dolar hareketi nedeniyle 3.65- 3.70 civarında sınırlı hissedilebilir.



ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu:

Son günlerdeki haber akışının yurt içi piyasalara olumsuz yansımasının yanı sıra FED başkan adayları arasında Yellen'ın yer almadığı haberi dolara değer kazandırırken, Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yarattı.