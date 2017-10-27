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Yalan haber ı uçurdu

Yalan haber doları uçurdu
Türkiye'yi zorda bırakmak için oynanan oyunların sonu gelmiyor. Son olarak 'bankalar Türkiye'den el çekiyor' haberleri ile piyasayı sarsmaya çalıştılar ve kurunu 3.80 liraların üzerine çıkarttılar. Ancak asparagas haber anında yalanlandı. dolardaki düşüş kısa süreli de olsa durdurulurken, Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra bu kez yeni bir oyun devreye sokuldu. Akşam saatlerinde dolar kuru 3.85 liralara kadar çıktı. Bloomberg haber ajansının geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yayınladığı 'Alman bankalarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağına' ilişkin haber, dolarda yükselişe sebep oldu. Ancak haberde adı geçen Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), dün açıklama yaparak Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini duyurdu. EBRD'den dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'ye yatırım yapmak konusundaki kararlılık vurgulandı. Bankadan yapılan açıklamada, "Türkiye EBRD'nin operasyonları için son derece önemli bir rol oynamaktadır. EBRD Türkiye'ye 9.5 milyar eurodan fazla yatırım yapmıştır. 2017 yılında Türkiye'deki yatırımlarımızın 1.5 milyar euroyu aşmasını bekliyoruz" bilgisi verildi. İddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de "EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar. Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon" dedi.

GECE SALDIRISI
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise "EBRD yönetimi ile yakın zamanda görüştüm, 2018 yılında Türkiye'deki yatırım projeleri için 1.65 milyar euro ayırdıklarını belirttiler" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından dolar kuru düşüşe geçerek 3.77 liralara kadar geriledi. Ancak benzer bir oyun bu kez Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra devreye sokuldu. Gece saatlerinde yurt dışı kaynaklı saldırılarla dolar kuru 3.85 liraya kadar çıkartıldı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN
Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ilgili gündeme getirilen bu konu yeni bir konu değil. Daha önce Haziran ve Temmuz aylarında da gündeme getirilmişti. Neden bu tarz konular sürekli ısıtılıp önümüze konuluyor anlamış değilim. Dış güçler şimdi de 'çamur at iz i kalsın' taktiğini uyguluyor" dedi.
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VATAN SANA CANIM FEDA VATAN SANA CANIM FEDA

SPEKÜLATİF YALAN HABER YAPAN ALÇAK KANALLARA ÖYLE AĞIR CEZA VERİLSİN Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İBRETİ ALEM OLSUN.BU ALÇAKLARLA HESAPLAŞALIM

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 27.10.2017 10:28
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