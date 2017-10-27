Yalan haber doları uçurdu

Türkiye'yizordabırakmak içinoynanan oyunlarınsonu gelmiyor. Sonolarak 'bankalarTürkiye'den elçekiyor' haberleri ilepiyasayı sarsmayaçalıştılar ve dolarkurunu 3.80liraların üzerineçıkarttılar. Ancakasparagas haberanında yalanlandı.dolardaki düşüşkısa süreli de olsadurdurulurken,Türkiye'de piyasalarkapandıktan sonrabu kez yeni bir oyundevreye sokuldu.Akşam saatlerindedolar kuru 3.85liralara kadar çıktı.Bloomberg haber ajansınıngeçtiğimiz gün akşam saatlerindeyayınladığı 'Alman bankalarınınTürk şirketlere kredi vermeyiaskıya alacağına' ilişkin haber,dolarda yükselişe sebep oldu.Ancak haberde adı geçenAvrupa Yatırım Bankası (EIB)ile Avrupa İmar ve KalkınmaBankası (EBRD), dün açıklamayaparak Türkiye'ye yatırımadevam edeceklerini duyurdu.EBRD'den dün konuya ilişkinyapılan açıklamada, Türkiye'yeyatırım yapmak konusundakikararlılık vurgulandı. Bankadanyapılan açıklamada, "TürkiyeEBRD'nin operasyonları içinson derece önemli bir roloynamaktadır.EBRD Türkiye'ye9.5 milyareurodan fazlayatırım yapmıştır.2017 yılındaTürkiye'dekiyatırımlarımızın1.5 milyareuroyu aşmasınıbekliyoruz" bilgisiverildi. İddialarıdeğerlendirenCumhurbaşkanıBaşdanışmanıCemil Ertemde "EBRD'ninTürkiye'ye desteğiartarak sürüyor,sorun yok. Almanbankaları haberifaiz kararı öncesimanidar. Almanbanka haberi gibihaberler Türkiye'yeoperasyon" dedi.
GECE SALDIRISI Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek ise "EBRDyönetimi ile yakın zamandagörüştüm, 2018 yılındaTürkiye'deki yatırım projeleri için1.65 milyar euro ayırdıklarınıbelirttiler" ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardındandolar kuru düşüşe geçerek3.77 liralara kadar geriledi.Ancak benzer bir oyun bu kezTürkiye'de piyasalar kapandıktansonra devreye sokuldu. Gecesaatlerinde yurt dışı kaynaklısaldırılarla dolar kuru 3.85liraya kadar çıkartıldı.
ÇAMUR ATİZİ KALSIN Gedik YatırımDanışmanlığıMüdür YardımcısıBeste Naz Köksal,"Avrupa İmar veKalkınma Bankasıile ilgili gündemegetirilen bu konuyeni bir konu değil.Daha önce Haziran veTemmuz aylarında dagündeme getirilmişti.Neden bu tarzkonular sürekliısıtılıp önümüzekonuluyor anlamışdeğilim. Dış güçlerşimdi de 'çamur atiz i kalsın' taktiğiniuyguluyor" dedi.
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SPEKÜLATİF YALAN HABER YAPAN ALÇAK KANALLARA ÖYLE AĞIR CEZA VERİLSİN Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İBRETİ ALEM OLSUN.BU ALÇAKLARLA HESAPLAŞALIM
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