Turkcell 4.6 milyar gelirle lider oldu

Turkcell, telekomünikasyon sektörünün en yüksek cirosunu açıkladı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında yüzde 25.7 büyümeyle 4.6 milyar lira gelir açıklayan Turkcell, toplam gelirde telekomünikasyon sektörünün lideri oldu. İş modelini data ve dijital servisler üzerine kuran ve 2 yılı aşkın bir süredir yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştıran Turkcell, bu sonuçlarla, 2018 yılı sonu için belirlediği sektörün lideri olma hedefine, bu yılın üçüncü çeyreğinde ulaşmış oldu. Şirketin grup kârı da yıldan yıla yaklaşık 4'e katlanarak 601 milyon lira olarak gerçekleşti. TurkcellGrubu yılın ilk 9 ayında yüzde 26.6 büyüme ile 13 milyar lira ciroya, yüzde38.2 artışla 4.5 milyar lira FAVÖK'e ve yüzde 34.6 FAVÖK marjına ulaştı. TurkcellGenel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2015'te liderlik için 2018 sonunu işaret ettiklerini ifade ederek, "Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017 bitmeden bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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