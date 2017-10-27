Prim ödemeleri için son hafta

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) işverenlere prim uyarısı geldi. Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim ödemelerinin süresinin Ekim ayında dolduğunu ifade eden SGK Bursa İl Müdürü ErhanKaraca, "Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin teşviklerden yararlanmaları için prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesi gerekmektedir" dedi.
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