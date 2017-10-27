Doğum yapana 4 bin 857 lira

Devlet annelere maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifteödeme alıyor. Annelere çocuk sayısına göre 300 ile600 lira arasında doğum yardımı yapılırken; ayrıca süt parası ödeniyor. Bu yıl süt parasının tutarı da 133lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne 300 lira çocuk parası, 133 lira süt parası ve 4 bin 424lira da iş görmezlik ödeneği alıyor. Böylece bu yıl anne olan bir asgari ücretli, toplamda 4 bin 857 lira ödeniyor.
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sonuçta devlet halkına ödüyor, helal hoş olsun ,zaten bu para alış-verişle ekonomiye geri dönüyor,piyasa canlanmış oluyor
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