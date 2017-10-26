Turkcell Yaani

TURKCELL, Türkiye'yi kendi arama motoruna sahip ülkeler ligine taşıyor. Türkiye'ninverisinin Türkiye'de kalmasıiçin servisler geliştirenTurkcell, şimdi de arama motoru Yaani'yi kullanıma sunuyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye'yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu söyledi. "Artık veri en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız" diyen Terzioğlu, "Veri merkezini yapıp işin içinden çıkamayız. Önemli olan bu veri merkezi üzerinde çalışan servisleri de geliştirmek. Yaani'nin verilerini deGebze Veri Merkezimiz'desaklayacağız. Türkiye'nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe'yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor" ifadesini kullandı.
HER DİLDE YAANİ
İsim ararken hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istediklerini anlatan Terzioğlu, "Yaani, çok fazla kullandığımız bir kelime. Arapça'da benzer anlama geliyor, Rusça'da söylemesi çok kolay. Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da başarılı oluyor. Türkiye'de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Yaani ile öncelikli hedefimiz, Türkiye'de 1 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 25'lik pazar payına ulaşmak" diye konuştu.
'PAZAR BÜYÜYECEK' dijital reklam pazarına gireceklerini kaydeden Terzioğlu, "Yaani mobil ekosistemi de büyütecek" dedi. Terzioğlu, toplanan veri ile Türkiye'nin ekonomik, ticari, sağlık ve sosyaldemografik eğilimini yakından takip edebileceklerini kaydetti.
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