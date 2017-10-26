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Tazminata hızlı çözüm

çiler tazminat, fazla mesai, yıllık izin, işe iade gibi talepleri için artık arabulucuya gidecek. Arabulucu anlaşmazlığı en fazla 4 haftada sonuçlandıracak

Tazminata hızlı çözüm
İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkları yıllar süren davalar yerine kısa sürede çözme yolunu açan arabulucu düzenlemesi hayata geçti. Buna göre; kanuna veya bireysel ya da toplu sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek. İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, yapılan başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde 1 hafta uzatılabilecek.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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