Tazminata hızlı çözüm

İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkları yıllar süren davalar yerine kısa sürede çözme yolunu açan arabulucu düzenlemesihayata geçti. Buna göre; kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek. İşçi kıdem, ihbar gibitazminat ve fazla mesai, yıllıkizin gibi ücret; işveren de alacakve tazminat kalemleri için önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, yapılan başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde 1 hafta uzatılabilecek.
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