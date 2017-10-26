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lerin düşmesini sağlayabiliriz’

‘Faizlerin düşmesini sağlayabiliriz’
Türkiye Bankalar Birliği Başkan Vekili ve Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, enflasyon oranının yıl sonunda tek hanelere gerileyeceğini dile getirerek, şu anda bütün finansmanın bankacılık sistemi üzerinden geçtiğini, sermaye piyasalarının geliştirilmesiyle lerin inmesini sağlayabileceklerini vurguladı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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