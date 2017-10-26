Allah sizden razı olsun

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işelbiseleriyle bindikleri otobüste'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyleayakta seyahat etmeleriylegündeme gelen madencileri kabuletti. Albayrak, makam odasındakabul ettiği madencilere davranışlarınınkendilerini de çok etkilediğinibelirterek, teşekkür etti.İşçilere madencilik sektöründebaşlatılacak yeni döneme ilişkinbilgi veren, madencilerin talepve görüşlerini alan Albayrak,"Ekmeğini alın teriyle helalindenakıtarak kazanan çokmüstesna insanlarsınız. Allahsizden razı olsun" diye konuştu.
Zonguldak'ta işçiler; madenci elbiseleriyle halk otobüsüne binmiş, otobüsün boş olmasına rağmen 6 kilometrelik yolda 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta durmuştu.
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