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Allah sizden razı olsun

Allah sizden razı olsun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste 'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat etmeleriyle gündeme gelen madencileri kabul etti. Albayrak, makam odasında kabul ettiği madencilere davranışlarının kendilerini de çok etkilediğini belirterek, teşekkür etti. İşçilere madencilik sektöründe başlatılacak yeni döneme ilişkin bilgi veren, madencilerin talep ve görüşlerini alan Albayrak, "Ekmeğini alın teriyle helalinden akıtarak kazanan çok müstesna insanlarsınız. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.


Zonguldak'ta işçiler; madenci elbiseleriyle halk otobüsüne binmiş, otobüsün boş olmasına rağmen 6 kilometrelik yolda 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta durmuştu.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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