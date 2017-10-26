40.5 milyon abone ile rekor

Türk Telekom, bu yılın üçüncü çeyreğinde 900 bin net abone kazanımı ile 'rekor' kırarken, çift haneli büyümesini de sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom'un abone sayısı rekor seviye olan 40.5 milyona ulaştı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom'un halka açıldığı 2008'den bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom'un 2017'nin 9 ayındaki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar250 milyon TL'ye ulaştı. Türk Telekom'un üçüncü çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Faaliyet Kârı (FAVÖK) da yüzde 16 artışla 1.7 milyarTL olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1.5 milyarTL yatırım gerçekleştirdi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ
TÜRK Telekom CEO'su Paul Doany şunları kaydetti: "Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız, yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye, ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde sağlık sektörü başta olmak üzere kurumsal girişim sermayesi kapsamında küçük girişimlere desteğimizi daha da artırarak, ülkemizin gerçek dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgede söz sahibi olacağımız çeşitli ortaklıklar yapmayı değerlendiriyoruz."
TV'DE YÜKSEK ARTIŞ Türk Telekom, mobilde ise 414 bin net abone kazanımı ile 19.2 milyonmobil aboneye ulaşırken, sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirdi. Böylelikle yalın DSL hatları da eklendiğinde 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13.4 milyona yükseldi. Ayrıca, ev TV aboneleri şimdiye dek görülen en yüksek artışla 1 milyonu aştı.
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