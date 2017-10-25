Antalya'da Rusturist sayısı rekora koşuyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın yıl sonuna doğru yaklaşık 4 milyon Rusturisti ağırlamış olacağını bildirdi. 2017'nin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu ifade eden Yağcı, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017'de, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız" dedi. Avrupa pazarında sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen Yağcı, düşüş oranlarının sene sonunda azaldığını belirtti. Yağcı, Antalya'nın 2014-2015 yıllarında 12 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, ilk hedeflerinin de bir an önce bu rakamlara ulaşmak olduğunu dile getirdi. Yağcı, 2018'den itibaren Almanya pazarının büyümeye geçmesini beklediklerini söyledi.
TURİST TALEBİ PATLAMA YAPACAK Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu,"Gelecek sene görüyoruzki Almanya'dan,Avrupa'nın her yerindengelen turist sayısındaartış olacak, taleplerpatlamaya başlayacak"dedi. Türkiye'deki otellerinçok kaliteli olduğunadikkati çeken Çavuşoğlu,fiyatların uygun, hizmetinkaliteli olduğunuve dünyanın her yerindenturist getiren firmalarolduğunu vurguladı.
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