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akını

Antalya, bu yılı 4 milyon ile tamamlamaya hazırlanıyor. Bu rakam ile Rus turist açısından en iyi yıl Turist talebi olan 2014 de aşılacak...

Rus akını
Antalya'da sayısı rekora koşuyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın yıl sonuna doğru yaklaşık 4 milyon Rus turisti ağırlamış olacağını bildirdi. 2017'nin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu ifade eden Yağcı, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017'de, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız" dedi. Avrupa pazarında sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen Yağcı, düşüş oranlarının sene sonunda azaldığını belirtti. Yağcı, Antalya'nın 2014-2015 yıllarında 12 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, ilk hedeflerinin de bir an önce bu rakamlara ulaşmak olduğunu dile getirdi. Yağcı, 2018'den itibaren Almanya pazarının büyümeye geçmesini beklediklerini söyledi.

TURİST TALEBİ PATLAMA YAPACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene görüyoruz ki Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başlayacak" dedi. Türkiye'deki otellerin çok kaliteli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, fiyatların uygun, hizmetin kaliteli olduğunu ve dünyanın her yerinden turist getiren firmalar olduğunu vurguladı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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