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’ın Rus ortağı: Türkiye ikinci vatanımız

DenizBank’ın Rus ortağı: Türkiye ikinci vatanımız
Sberbank CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref, 'ın, yurt dışındaki tüm aktifleri içerisinde en önemli varlıkları olduğunu belirtti. Gref, "Bu aktifimiz Rusya açısından en önemli ülkelerden olan Türkiye'de. DenizBank son 5 yılda 4 kat büyüdü. Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel perspektifler görüyoruz. Türkiye'yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz" diye konuştu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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