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Beyrut’ta üçledi

Damat Beyrut’ta üçledi
Yurt dışında 73 ülkede 160 mağazaya ulaşan Orka Holding, Katar, Irak, İran, Kuveyt ve Ürdün'ün ardından Beyrut'ta 3'üncü D'S mağazasının açılışını yaptı. Mağazanın açılışına, Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar katıldı. Orakçıoğlu, Beyrut'un dünya markalarının bulunduğu zor bir pazar olmasına karşın, holding olarak 20 yıldır burada yer aldıklarını söyledi. Beyrut'ta markalarının büyük ilgi gördüğünü anlatan Orakçıoğlu, "Global yolculuğumuz artık ışık hızıyla ilerliyor. Herhangi bir pazara giriş yaptığımızda ya liderliği ya da ilk 3 arasında olmayı hedefliyoruz" dedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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