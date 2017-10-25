Damat Beyrut’ta üçledi

Yurt dışında 73 ülkede 160 mağazaya ulaşan OrkaHolding, Katar, Irak, İran, Kuveyt ve Ürdün'ün ardından Beyrut'ta 3'üncü D'S Damat mağazasının açılışını yaptı. Mağazanın açılışına, Orka Holding Başkanı SüleymanOrakçıoğlu ile Orka Holding Genel Koordinatörü OsmanArar katıldı. Orakçıoğlu, Beyrut'un dünya markalarının bulunduğu zor bir pazar olmasına karşın, holding olarak 20 yıldır burada yer aldıklarını söyledi. Beyrut'ta markalarının büyük ilgi gördüğünü anlatan Orakçıoğlu, "Global yolculuğumuz artık ışık hızıyla ilerliyor. Herhangi bir pazara giriş yaptığımızda ya liderliği ya da ilk 3 arasında olmayı hedefliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.