Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zamgeliyor. PÜİS, benzin fiyatlarına yarın itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı. Benzin fiyatlarına son zam 6Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.