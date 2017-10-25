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e zam geliyor

Benzine zam geliyor
Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zam geliyor. PÜİS, fiyatlarına yarın itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı. Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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