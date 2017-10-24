Hızlı tren ile Halkalı-Kapıkule

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul'dan Avrupa'ya gidecek Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi için bu yıl ihaleye çıkıyoruz" dedi. Türkiye'nin ulaştırma alanında büyüyen bir ülke olduğunu söyleyen Arslan, "Yılda 138 kilometre demiryolu yapar hale gelmişiz. Avrupa'nın 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Bu gurur hepimizin. Bununla da yetinmiyoruz. 5 bin kilometrelik hatta da çalışmamız devam ediyor" diye konuştu. Arslan, "Kahramanmaraş, Mersin, Adana'ya hızlı demir yolu hattını, bir başka ifadeyle İstanbul'dan Kahramanmaraş'a hızlı tren hattını peş peşe etapları tamamlayarak kazandırmış olacağız" dedi.