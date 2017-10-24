Hattat Traktör hedef büyüttü

Türk çiftçisine geniş ürün portföyüyle hizmet veren Hattat Traktör, ihracatta da hedef büyüttü. Hattat Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, şirketin, yurt içinde 75 adetlik bayi ağı, 100'ün üzerinde satış noktası, 320 mekanik ve elektrik servisi, 25 yedek parça bayisi ile Türk çiftçisine yakın konumda, her türlü ihtiyacı karşılayacak yapılanmasını kurduğunu, 80'in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Hedefimiz bu yıl sadece traktör satışlarımızla 350 milyon lira cironun üzerine çıkmaktır" dedi. 17 farklı traktör dizaynlarının, 350 farklı traktör varyasyonlarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "İhracatımızın yüzde 50'ye yakınını Avrupa'ya yapabilmemizin altında kalite ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar var. Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Güney Amerika pazarlarına yönelik yeni projeler geliştirerek, ihracatımızın toplam satışlarımızın içerisindeki payını büyütmeyi hedefliyoruz."