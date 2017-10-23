Zeybekci: Yasaklı ürün artık yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Rusya'nın Ocak 2016'da başlattığı yasaklarınartık tamamen kalktığını belirterek, "Fiiliolarak yasağa tabi olan hiçbir ürün yokartık. Bazı ufak uygulamalar var, bunlara dakarşı olduğumuzu Rus tarafına altını çizereksöyledik" dedi. Bu uygulamaların, özellikledomates ithalatının belirli şirketlerden,belirli miktarlarda yapılmasıyla ilgiliolduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bu bizimiçin sürdürebilir değil" değerlendirmesindebulundu. Rusya'nın da Türkiye'yekırmızı ve beyaz et ihraç etmek istediğinianlatan Zeybekci, "Bizim de bu konudahassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetleritamamlayan şirketlerden bu ürünleri almaklailgili bir problemimiz yok. Alabiliriz, çünküTürkiye olarak biz büyükbaş ithal eden birülkeyiz" şeklinde konuştu.
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