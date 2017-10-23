Zeybekci: Yasaklı ürün artık yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın Ocak 2016'da başlattığı yasakların artık tamamen kalktığını belirterek, "Fiili olarak yasağa tabi olan hiçbir ürün yok artık. Bazı ufak uygulamalar var, bunlara da karşı olduğumuzu Rus tarafına altını çizerek söyledik" dedi. Bu uygulamaların, özellikle domates ithalatının belirli şirketlerden, belirli miktarlarda yapılmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bu bizim için sürdürebilir değil" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın da Türkiye'ye kırmızı ve beyaz et ihraç etmek istediğini anlatan Zeybekci, "Bizim de bu konuda hassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetleri tamamlayan şirketlerden bu ürünleri almakla ilgili bir problemimiz yok. Alabiliriz, çünkü Türkiye olarak biz büyükbaş ithal eden bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.