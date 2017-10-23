Yerli oto hızlı başlayacak

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Gözler üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'a çevrildi. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı FarukÖzlü, Türkiye'de otomotiv sektörünün ciddi bir altyapısı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde üretilen araçlar teknik özellikleri, performansı, tasarımı, kalitesiyle dikkat çekiyor. Özel sektörümüz öncülüğünde küresel pazarlara da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturuyoruz. Kamunun öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturacağız" dedi. Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi. Başta taksiciler olmak üzere tercihini yerli otomobilden yana kullananlar için kredi desteği başta olmak üzere farklıteşvikler devreye girecek.
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Teslanın araçlarını tersine mühendislikle üretsek yeter, menzil ve performansı harika. Modern güçlü Türkiye için elektrikli otomobilden pay almalıyız.
hadi hayırlısı bir an evvel seri üretim bekliyoruz
SABIRLA BEKLİYORUZ.....
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