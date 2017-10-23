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Yerli oto hızlı başlayacak

Yerli oto hızlı başlayacak
Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Gözler üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de otomotiv sektörünün ciddi bir altyapısı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde üretilen araçlar teknik özellikleri, performansı, tasarımı, kalitesiyle dikkat çekiyor. Özel sektörümüz öncülüğünde küresel pazarlara da hitap edecek bir markası oluşturuyoruz. Kamunun öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturacağız" dedi. Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi. Başta taksiciler olmak üzere tercihini yerli otomobilden yana kullananlar için kredi desteği başta olmak üzere farklı teşvikler devreye girecek.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
vatandaş vatandaş

Teslanın araçlarını tersine mühendislikle üretsek yeter, menzil ve performansı harika. Modern güçlü Türkiye için elektrikli otomobilden pay almalıyız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 15:06
ayhan ayhan

hadi hayırlısı bir an evvel seri üretim bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 14:48
TARIK TARIK

SABIRLA BEKLİYORUZ.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 09:37
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