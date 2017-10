Emekliye 3 farklı zam formülü

yaklaşık 12 milyon emekli için Ocak ve Temmuz ayları zam dönemi olarak biliniyor. Önümüzdeki Ocak ayında da milyonlarca emeklinin maaşında artış olacak. Memur emeklileri toplu sözleşmeye göreSSK ve Bağ- Kur emeklileri de oluşan enflasyona göre zam alacak. Uzmanlar, Eylül ayı enflasyon verilerinin 3 formülü gündeme getirdiğini belirtiyor. Buna göre;SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu çerçevede, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonuEylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti.Bu verilere göre uzmanlar 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yani emeklilerin zam oranınınolabileceğini dile getiriyor. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3 olursa 127 lira artışla 4 bin 367 liraya, yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak. Yani maaşlardaolacak.Maaşlardaki artışla birlikte her ay ödenen net aylığınoranındaki ek ödeme de yükselecek. Halen net maaşı 4 bin 240 lira olan emekliye her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. 169 lira olan ek ödeme; eğer maaş zammı oranı yüzde 3 olursa, 174 liraya, yüzde 3.5 şeklinde gerçekleşirse 175,52 liraya, yüzde 5.01 olursayükselecek. Bu formüllere bağlı olarak emeklilerin gelirinde 221 liraya varan (ek ödemedeki artış da dahil) zam gerçekleşecek.