Benzin vergisine 287 milyar ödedik

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi ile (ÖTV) bütçeye 2014-2018 döneminde 287 milyar lira katkı sağlanmış olacak. 2017 sonunda akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV gelirinin 63,9 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Devlet, gelecek yıl ise petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV, ret ve iadelerle mahalli idare payları dahil 68,4 milyar lira gelir hedefliyor. Bu tutar 2017 yılıyla kıyaslandığında yüzde 7'lik artışa karşılık geliyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 2014 yılında yaklaşık 46,1 milyar lira, 2015 yılında 51,5 milyar lira, 2016 yılında yaklaşık 57 milyar lira ÖTV geliri elde edilmişti.