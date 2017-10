Bakan’dan ucuz et müjdesi

Tarım ve Hayvancılık BakanıŞanlıurfa'da katıldığı 'Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı'nda,dedi. 'Hem ür et icinin hem de tüketicinin yanında olacağız, Allah'ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz" diyen Bakan Fakıbaba, "Halkımız gerçekten ucuz et yiyecek. Bundan birileri rahatsız oluyor. Bırakın rahatsız olsunlar. Emekçi kardeşim, besici kardeşim, üreten kardeşim ve namuslu dürüst kasabımın, esnafımın ile sanayicimin yanında olacağız. Allah'ın izniyle biz bu bakanlığın hakkını vereceğiz" şeklinde konuştu.