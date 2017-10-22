Bakan’dan ucuz et müjdesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da katıldığı 'Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı'nda, "Allah'ın izniyle birhaftaya kadar garibanın nasıl ucuzada et yediğini hep beraber göreceğiz" dedi. 'Hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olacağız, Allah'ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz" diyen Bakan Fakıbaba, "Halkımız gerçekten ucuz et yiyecek. Bundan birileri rahatsız oluyor. Bırakın rahatsız olsunlar. Emekçi kardeşim, besici kardeşim, üreten kardeşim ve namuslu dürüst kasabımın, esnafımın ile sanayicimin yanında olacağız. Allah'ın izniyle biz bu bakanlığın hakkını vereceğiz" şeklinde konuştu.
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