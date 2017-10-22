30 bin uzman aranıyor

Başbakan Binali Yıldırım, milli ve yerli yazılımın önemine dikkat çekerek, "Hükümet olarak, en temel hedefimiz, siber güvenliği, milli güvenliğe entegre etmek. Bunun yolu da tehdit unsurlarını saldırı yapılmadan önce karşılamak ve bertaraf etmek" dedi. 10. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katılan Başbakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Ekim 2012'de SiberGüvenlik Kurulu kurduk. O zaman, dünyada bu işin farkında olan bir düzine ülke vardı. Orada yapacak çok işimiz var. Bugünkü hesaplara göre, bizim 30 binden fazla sibergüvenlik uzmanına ihtiyacımız var, işte bin civarında var. Demek ki yetişmiş insan açığımız da ciddi boyutta. Gençlerimiz "iş" diyor. İşte iş önünüzde. O bakımdan, bu alana gençlerimizin daha fazla yönelmesini istiyoruz."
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Yazılım sektöründe zaten dünya lideri olduk,Fahribak, Widonosman, Yokmok, Yatsat, Tarıkter ve adını sayamayacağımız binlerce Türk şirketi. Bence bilişim sektörünün acil desteğe ihtiyacı var.
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