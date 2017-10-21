Her iskana aykırılık tapu iptali gerektirmez

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), arsa sahiplerinin açtığı dava üzerine, 24 yıl önce yapılmış bir binada, iskanı alınmadığı gerekçesiyle müteahhitten ev alanların tapularını iptal etmesi, ev sahiplerini endişelendirdi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, iskanı alınmamış binalarda evi olan yüz binlerce tapu sahibinin yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. İskana aykırılık durumunun tek başına tapu iptali için yeterli olmayacağını kaydeden Kiraz, "Her durumda iskana aykırılık tapu iptali sonucunu doğurmaz" dedi. Yüzde 90 şartı Türkiye'de yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhidin, anlaşılan arsa payı karşılığında inşaatı sözleşmeye uygun bir şekilde inşa etmek ve arsa sahiplerine teslim etmekle yükümlü olduğunu söyleyen Kiraz, "Müteahhit teslim tarihinde inşaatı fiili olarak yüzde 90 seviyesinde ve şartnameye uygun bir şekilde tamamladığında artık geriye dönük olarak sözleşme fesh edilemez" diye konuştu.
MEVZUATA AYKIRIYSA
Kiraz, sözleşmenin fesh edilmesi ve buna bağlı olarak müteahhit payı olan daire, dükkan gibi bağımsız bölümlere ait tapuların iptali için gereken koşulları söyle sıraladı: "Müteahhit inşaatı fiili teslim zamanında yüzde 90 seviyesinde tamamlamamış veya tamamlama tarihinde yüzde 90 seviyesine ulaşma ihtimali yoksa bu durumda arsa sahipleri sözleşmeyi geriye etkili olarak fesh edebilir. Yine müteahhit, binayı yıkım gerektirecek kadar imar mevzuatına aykırı veya önemli derecede ayıplı şekilde yapmış ise bu durumda da arsa sahipleri sözleşmelerini geriye etkili olarak fesh edebilir. Yani bu durumda sözleşme hiç kurulmamış gibi sayılacak ve sözleşme gereğince müteahhit arsa payı devralmışsa bunlar ve hatta tüketicilere bu tapuları devretmişse bu tapular iptal edilebilecektir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.