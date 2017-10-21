Greenox, EDGE’de pilot proje oldu

Aycan & Feres İş Ortaklığı'nın İstanbul Çeliktepe'de inşa ettiği Greenox, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından başlatılan EDGE Yeşil Bina Sektörel Gelişim Programı kapsamında Türkiye'de, özel sektörde seçilen tek pilot proje oldu. Aynı zamanda LEED Gold Sertifikası adayı olan Greenox; enerji, su ve hammadde kaynaklarının kullanımında sağladığı verimlilikle sakinlerinin enerji ve su giderlerinde yüzde 40'ı aşkın tasarruf etmesini sağlayacak. Karbon salınımını da azaltacak olan proje, ayrıca 25 bin 500 bitki ve 900 ağaca ev sahipliği yaparak yılda en az 2 bin 373 metreküp oksijen üretecek.