Emekliye yüksek maaş

çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte. Bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte emekli maaşını artıran formüller:maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor. Bu nedenle emeklilik planınızı son 1-2 yıla bırakmayın. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın.çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi, günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli.SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, sonkazanç bildirilirse, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşıkartar. 3.5 yıl tavandan kazanç bildirenlerin maaşında toplamyakın artış görülebilir.emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül uygulanıyor. 1999'a kadar, aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi için yüzde 76 oldu. 2000- 2008 arasında sistem değiştirildi ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekildi. Ekim 2008 sonrasında ise 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye indi. Buna bağlı olarak 1999 öncesi sigortalı olanlar, Ekim 2008'den sonra çalıştıkları her dönem için maaşlarında kayıpla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak emekli maaşındaki düşüşü aşmak mümkün. Bunun en önemli yolu, gösterilen kazancın belli bir seviyenin üzerinde olmasından geçiyor. Buradakisınır 3 bin 500 lira civarında. Brüt ücret 3 bin 500 liradan fazla ise çalıştıkça emekli maaşının düşmesi engellenebiliyor. Hatta artış da sağlanabiliyor.kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs), bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir.yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. İsteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ- Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.Emeklilere ve kamu çalışanlarına Ocak ve Temmuz'da yapılacak zamlar, 2018 bütçesine yansıdı. 2018 yılı bütçe tasarısında, emekliler ile dul yetimlerine ödenecek maaş 25.5 milyar lira artırıldı. Kamu çalışanlarına ayrılan payda ise 24.1 milyar lira artış var. 2018 Yılı Bütçe Tasarısı'na göre; emeklilere bu yıl yapılan maaş ödemesi tutarının 209.6 milyar lira olması beklenirken, bu tutarın 2018'de zamlara bağlı olarak 235.1 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani emekli maaşlarında toplam 25.5 milyar liralık bir artış görülüyor. Bu tutar, mevcut emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zamlar ile yeni emekliler için kullanılacak. Memur emeklileri yüzde 4 + 3.5 zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında bir önceki 6 aylık dönemde oluşacak enflasyon kadar artış yapılacak. Emeklilerin 2002'de Sosyal Güvenlik Bütçesi'nde aldıkları pay yüzde 59.6 iken, 2018 de bu rakam yüzde 67.9'a yükseldi.